Wszystko o apteczce pierwszej pomocy

Każdego dnia, w domu, w pracy czy w podróży, jesteśmy narażeni na skaleczenia, urazy, a nawet groźniejsze wypadki, w których sami będziemy potrzebowali pierwszej pomocy albo będziemy musieli udzielić jej osobom trzecim. Dlatego zawsze powinniśmy mieć w pobliżu apteczkę pierwszej pomocy.

Sprawdź: Apteczka pierwszej pomocy

Apteczka podróżnika - vademecum

W naszym vademecum znajdziesz wyczerpujące informacje na temat wszelkich przedmiotów i preparatów, które muszą znaleźć się w apteczce. Wybierz interesującą Cię rzecz i dowiedz się o niej więcej: czym jest, dlaczego warto zaopatrzyć w nią apteczkę, co wybrać? Zachęcamy do sprawdzania!

Sprawdź: Apteczka podróżnika - o czym trzeba pamiętać?

Apteczka dla dziecka

Wakacyjny wyjazd z dzieckiem wiąże się ze spakowaniem m.in. plastrów, leków na chorobę lokomocyjną, preparatów odstraszających owady, kremów z filtrem czy preparatów przeciwgorączkowych. Co jeszcze powinno znaleźć się w apteczce przeznaczonej dla malucha? Co wziąć dla dziecka na podróż?

sprawdź: W podróż z maluchem, czyli apteczka dla dziecka

Apteczka domowa

Jakie leki i akcesoria warto mieć na co dzień w domu? Gdzie przechowywać apteczkę? Kiedy sprawdzać przydatność leków? Czy w domowej apteczce można trzymać antybiotyki?

Sprawdź: Co powinna zawierać apteczka domowa?

Apteczka firmowa

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy. Dotyczy to również dostępu do apteczki pierwszej pomocy. Powinna się ona znajdować w każdej firmie. Co należy w niej umieścić?

Sprawdź: Apteczka firmowa - obowiązkowe wyposażenie

Apteczka samochodowa

Kierowca samochodu i jego pasażerowie narażeni są na rozmaite zagrożenia. Plastry, bandaże, sterylne kompresy gazowe na pewno powinny się znaleźć w samochodowej apteczce. Co jednak z lekami? W apteczce samochodowej – według norm unijnych – nie powinno się wozić żadnych leków. Farmaceutyki wymagają odpowiednich warunków przechowywania, natomiast wożone przez cały rok w samochodzie byłyby narażone na duże różnice temperatur oraz wilgotności. Poznaj pozostałe zasady kompletowania samochodowej apteczki.

Sprawdź: Co powinna zawierać apteczka samochodowa?

Apteczka w góry

Aby sensownie skompletować apteczkę na górski wyjazd, należy zastanowić się na co narażeni są piechurzy i narciarze: słońce, przeziębienia, mróz, urazy, kontuzje, otarcia... Lista jest długa. Co więc ze sobą zabrać? O czym nie wolno zapomnieć?

Sprawdź: Apteczka na zimowe eskapady

Apteczka rowerzysty

Rowerzyści są narażeni na różnego rodzaju kontuzje, otarcia i skaleczenia. Jako uczestnicy ruchu drogowego mogą być także świadkami lub ofiarami wypadków. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa, wyruszając na rowerowe eskapady, powinniśmy zabierać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.

Sprawdź: Apteczka dla rowerzystów - obowiązkowe wyposażenie

Co zrobić z przeterminowanymi lekami z apteczki?

Nienadające się do spożycia leki trzeba zanosić do apteki i tam wrzucić do specjalnego pojemnika przeznaczonego do zbiórki przeterminowanych leków. Musimy sobie uzmysłowić, że to nie są zwykłe odpady, które mogą wylądować w śmietniku. Pomyślmy, co się stanie, jeśli znajdą je przez przypadek małe dzieci. Ale to nie jedyne zagrożenie, jakie niesie ze sobą wyrzucanie leków do zwykłego śmietnika lub wylewanie ich do kanalizacji.

Sprawdź: Co zrobić z przeterminowanymi lekami z apteczki?

Za duża apteczka?

Kiedy walizki pękają w szwach, zastanawiamy się, z czego możemy zrezygnować albo czy jakąś rzecz możemy zastąpić inną, zajmującą mniej miejsca. Podobnie jest z apteczką podróżną. Co zrobić, aby była ona dobrze wyposażona, ale jednocześnie zajmowała mało miejsca?

Sprawdź: Jak zoptymalizować wielkość apteczki?