Na czym polega praca w karetce?

W skład zespołu karetki wchodzą wyszkoleni ratownicy medyczni oraz – w przypadku karetek specjalistycznych – lekarz. Przechodzą oni szkolenia w postępowaniu w sytuacjach nagłych.

Zadaniem zespołu karetki jest bowiem pierwotna selekcja nagłych zachorowań wśród pacjentów potrzebujących transportu do szpitala oraz takich, którzy mogą być dalej leczeni w warunkach ambulatoryjnych.

Stan niektórych pacjentów może być unormowany przez zespól ambulansu, inni natomiast będą wymagali szybkiego przewiezienia do szpitala.

Od pulsoksymetru do rękawiczek ochronnych

Aby móc sprawnie ocenić stan chorego, nie wystarczy „szkiełko i oko”. W każdej karetce znajdować się musi aparat do mierzenia ciśnienia oraz pulsoksymetr. Są to podstawowe przyrządy mówiące o stanie układu krwionośnego.

Dodatkowo wiele informacji na temat zdrowia poszkodowanego można uzyskać dzięki stetoskopowi. Niektóre karetki zawierają również przyrząd do EKG, którego wynik może zostać przesłany w czasie rzeczywistym do oddziału ratunkowego pobliskiego szpitala, gdzie zostanie oceniony przez lekarza specjalistę.

Dodatkowo niezbędny jest glukometr, ponieważ wiele zdarzeń nagłych powodowanych jest przez źle kontrolowaną cukrzycę.

Aby chronić siebie i pacjenta, w ekwipunku karetki znajdują się rękawiczki, które stosowane są podczas całej procedury opieki nad chorym.

Nagły ratunek

W niektórych przypadkach niezbędne jest nagłe udzielenie pomocy choremu. Przydają się do tego igły, kaniule oraz pompa infuzyjna – gdy trzeba podać dożylnie leki lub płyny. Również ssaki i przyrządy do drenażu mogą mieć duże znaczenie podczas ratowania poszkodowanych.

Karetka jest wyposażona w przyrządy do udrażniania dróg oddechowych, nawet drogą konikotomii. W wyposażeniu jest też sonda żołądkowa i cewniki potrzebne w stanach nagłych, gdy czas do przewozu do szpitala jest długi.

Przenoszenie chorych

Aby móc sprawnie przenosić pacjentów, zarówno dzieci, jak i dorosłych, po wypadkach i z niewydolnością krążenia, personel dysponuje różnymi urządzeniami przenośnymi.

Jeśli pacjent musi pozostać w pozycji leżącej po wypadku, bardzo praktycznym rozwiązaniem jest deska, którą następnie można położyć na noszach jako stabilizacja kręgosłupa. Dla usztywnienia kręgosłupa, w podejrzeniu jego urazu, stosuje się kołnierze oraz szyny ortopedyczne. U pacjentów przytomnych często wystarczy krzesło, które również sprawniej można transportować w warunkach blokowisk.

Reanimacja prowadzona przez pogotowie

Aby przeprowadzić sprawną reanimację, karetka pogotowia musi zawierać wszystkie niezbędne sprzęty i leki. Znajduje się więc tam zarówno defibrylator, laryngoskop oraz worek ambu, a czasem nawet respirator.

Zestaw leków

Leki, którymi dysponuje zespół wyjazdowy, zazwyczaj różnią się w zależności od oznaczeń karetki i uprawnień ratowników.

