Oto wóz strażacki

Czerwony, uprzywilejowany w ruchu drogowym, służący do ratowania życia i mienia, a także w akcjach prewencyjnych. Wóz strażacki, zwany inaczej samochodem pożarniczym lub po prostu beczkowozem.

Co jest w środku wozu strażackiego?

Podstawowe wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego (układ wodno-pianowy):

dozownik środka pianotwórczego,

autopompa z urządzeniem odpowietrzającym,

zbiornik środka pianotwórczego,

linia szybkiego natarcia,

zbiornik wody,

działko wodno-pianowe (opcjonalnie),

instalacja zraszaczowa (opcjonalnie).

W wozach strażackich znajdziemy też maszty oświetleniowe i wyciągarki.

Nie tylko do gaszenia ognia…

Wyróżniamy różne typy samochodów pożarniczych w zależności od ich charakteru, np.:

gaśnicze,

specjalne,

lekkie,

średnie,

ciężkie,

operacyjne,

rozpoznania,

ratownictwa chemicznego,

ratownictwa wodnego,

ratownictwa techniczego,

wężowe.

Niektóre samochody pożarnicze przeznaczone są do zadań specjalnych, np. do akcji związanych z wypadkami samolotów, kolejowymi lub do zadań na wodzie lub pod nią.

Po różnych drogach…

Wozy strażackie muszą poruszać się po różnych drogach – z tego względu wyróżniamy wozy miejskie, uterenowane i terenowe. Pierwsze z nich przeznaczone są do jazdy po drogach o twardej nawierzchni, drugie i trzecie – po wszystkich drogach (wozami terenowymi można też jeździć po bezdrożach).

Gdy chcesz wezwać pomoc straży pożarnej…

Może się zdarzyć, że to Ty będziesz musiał/a zadzwonić po straż pożarną. O czym nie wolno zapomnieć?

Numer straży pożarnej to 998. Pamiętaj, by podać dyspozytorowi swoje imię i nazwisko, adres miejsca, w którym potrzebna jest pomoc strażaków i – jeśli zajdzie taka potrzeba – wskazówki, jak do niego dojechać. Ważne też, abyś podał/a powód przyjazdu straży, np. jeśli coś się pali, wytłumacz co i powiedz, czy zagrożone jest ludzkie życie.