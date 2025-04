Schylanie się. Jeśli podnosisz lub przenosisz ciężkie rzeczy, pamiętaj – schylaj się, uginając nogi, nie plecy. One powinny pozostać proste. Nie przejmuj się tym, czy to będzie śmiesznie wyglądać – pracuj nogami, a dasz kręgosłupowi wytchnienie.Ćwiczenie na ból. Jeśli już boli Cię odcinek lędźwiowy kręgosłupa, możesz wykonać proste i skuteczne ćwiczenie, polecone mi przez kręgarza z medycznym wykształceniem. Połóż się na brzuchu, z rękami zgiętymi w łokciach i podpartymi z przodu. Teraz powoli podnoś się, odpychając rękami od podłoża (nogi i miednica cały czas leżą), robiąc wdech i unosząc głowę do góry. Taka damska pompka. Gdy wyprostujesz ręce, robisz wydech (powinieneś poczuć, jak kręgi się delikatnie „układają”, a mięśnie kręgosłupa rozluźniają), po czym opuszczasz się spowrotem na podłoże. Wykonaj 10 takich powtórzeń.Wyprostowana postawa. Aby uniknąć bólu i problemów z kręgosłupem trzymaj się prosto. Jak dokładnie? Patrząc przed siebie, cofnij głowę (brodę) do tyłu tak, żeby znalazła się nad kręgosłupem i wypnij pierś. Taka postawa powoduje, że głowa nie ciąży ci do przodu i nie zmusza do krzywienia kręgosłupa – środek ciężkości rozkłada się prawidłowo i głowa jest „podtrzymywana” przez całe ciało w pionie.

