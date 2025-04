Omdlenie – utrata świadomości

Omdlenie jest to nagła, krótkotrwała utrata świadomości, połączona ze spadkiem napięcia mięśniowego i utratą postawy. W praktyce dochodzie do nagłego zasłabnięcia, któremu może towarzyszyć upadek. Również samo zasłabnięcie połączone z zawrotami głowy, lecz bez utraty świadomości i upadku uważa się za omdlenie.

Dlaczego dochodzi do omdlenia?

Omdlenie jest spowodowane zmniejszeniem przepływu mózgowego. Innymi słowy do tkanki mózgowej trafia niedostateczna ilość tlenu transportowanego przez krwinki czerwone - erytrocyty. Przyczyną tego może być zmniejszona ilość krwi wypompowywanej z serca do naczyń tętniczych, co często zdarza się w różnego rodzaju schorzeniach serca, może być to również efekt nadmiernego spadku ciśnienia krwi spowodowanego poszerzeniem naczyń krwionośnych.

Objawy omdlenia

Charakterystycznym objawem omdlenia - wynikającymi z definicji – jest krótkotrwała utrata świadomości oraz spadek napięcia mięśniowego. Dodatkowo skóra może być wilgotna i blada. Tętno jest słabo wyczuwalne, ciśnienie tętnicze znacznie obniżone. Chory pozostaje zazwyczaj w bezruchu, jego oddech jest szybki i płytki.

Omdlenie jest stanem, który powinien samoistnie ustąpić. Zazwyczaj dzieje się to niedługo po spadku napięcia mięśniowego, gdzie w wyniku utraty postawy spionizowanej dochodzi zmiany ciśnienia.

Co zrobić, gdy ktoś zemdleje?

Ważne jest, aby takiego chorego natychmiast ułożyć w pozycji horyzontalnej (na wznak), a jego nogi unieść nad poziom klatki piersiowej. Ma to spowodować napływ krwi z kończyn dolnych do naczyń doprowadzających krew do mózgu.

Mimo odzyskania świadomości, chory nie powinien siadać, a tym bardziej wstawać, ponieważ znów może dojść do wystąpienia omdlenia.

W przypadku wystąpienia omdlenia należy koniecznie skontaktować się lekarzem w celu dalszej diagnostyki jego przyczyn!