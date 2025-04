Przy jego usuwaniu nie wolno uciskać żądła ani woreczka jadowego, bo to zwiększa dawkę trucizny. Najlepiej jest żądło wyskrobać paznokciem, pilniczkiem do paznokci czy nawet brzegiem sztywnego kartoniku.Miejsce użądlenia należy dokładnie umyć wodą z mydłem lub innym środkiem dezynfekującym, gdyż wszystkie owady mogą być nosicielami bakterii chorobotwórczych. Aby złagodzić ból: przyłożyć zimny okład (np. kostka lodu). Inni doradzają z kolei ciepłe powietrze np. z suszarki, które neutralizuje jedną z substancji chemicznych powodujących odczyn zapalny;wetrzeć aspirynę.Miejsce użądlenia należy najpierw zwilżyć wodą i następnie wetrzeć roztartą aspirynę. Neutralizuje ona szereg substancji o działaniu zapalnym;przemyć amoniakiem; przyłożyć okład z papki z sody, węgla aktywowanego lub ... błota. Węgiel mieszamy na papkę z wodą i przykładamy na miejsce użądlenia, na wierzch kładziemy opatrunek z gazy lub kawałek folii, żeby zatrzymać wilgoć. A gdy nie mamy nic pod ręką nałóżmy na miejsce użądlenia po prostu trochę błota i przykryjmy bandażem lub chusteczką i pozostawmy do wyschnięcia.

