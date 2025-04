Nienadające się do spożycia leki trzeba zanosić do apteki i tam wrzucić do specjalnego pojemnika przeznaczonego do zbiórki przeterminowanych leków. Musimy sobie uzmysłowić, że to nie są zwykłe odpady, które mogą wylądować w śmietniku. Pomyślmy, co się stanie, jeśli znajdą je przez przypadek małe dzieci. Ale to nie jedyne zagrożenie, jakie niesie ze sobą wyrzucanie leków do zwykłego śmietnika lub wylewanie ich do kanalizacji.

Zobacz też: Apteczka pierwszej pomocy

Wysypiska komunalne

Odpady farmaceutyczne z naszych koszy na śmieci trafiają na wysypiska komunalne, które często nie są uszczelnione od wód gruntowych. W konsekwencji niebezpieczne substancje przedostają się do środowiska naturalnego. Niewielkie stężenia leków są wykrywane w ściekach, wodach (powierzchniowych i gruntowych), glebie. Badania przeprowadzone w USA wykazały, że chemikalia pochodzące z leków można znaleźć nawet w wodach wykorzystywanych do produkcji wody pitnej!

Zagrożenia

Rocznie na wysypiska trafia około 5 tys. ton leków! Do środowiska naturalnego przenikają m.in. pozostałości po antybiotykach. Może to mieć istotny wpływ na eskalację zjawiska antybiotykooporności, czyli uodporniania się bakterii na działanie antybiotyków i zmniejszenie skuteczności tych leków. Z kolei substancje o działaniu hormonalnym (np. estrogeny) obecne w środowisku negatywnie wpływają na organizmy żywe, m.in. zaburzają proces rozrodu ryb i płazów.

Zobacz też: Co powinna zawierać apteczka domowa?

Specjalistyczna utylizacja

Aby zminimalizować negatywny wpływ odpadów farmaceutycznych na środowisko naturalne (a co za tym idzie, i na nasze zdrowie), musimy niepotrzebne leki wyrzucać do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników. Stąd trafią one do wyspecjalizowanych firm, które poddadzą je utylizacji, tak aby były nieszkodliwe dla środowiska.

Reklama