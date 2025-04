Omdlenia są najczęstszą przyczyną krótkotrwałych utrat przytomności. Jest to częsta dolegliwość u kobiet, zwłaszcza w wieku dojrzewania, jednak chorować mogą także mężczyźni. Wyróżnia się wiele przyczyn omdleń. Dzielimy je ze względu na narządy, które są przyczyną utraty przytomności.

Przyczyny mózgowe

Omdlenia pochodzenia mózgowego mogą być następstwem padaczki lub chorób naczyń mózgowych spowodowanych np. miażdżycą. Ta ostania przyczyna jest szczególnie częsta u osób starszych. Przyczyną omdlenia może być także histeria lub rzucawka u ciężarnych.

Omdlenia odruchowe

Najczęstszym rodzajem omdleń są omdlenia odruchowe. Są one spowodowane aktywacją obwodowego układu nerwowego. Przyczyną takiego stanu mogą być np. silne emocje. Omdlenie odruchowe może być także spowodowane kaszlem, połykaniem, oddawaniem moczu, wysiłkiem, a także wystąpić bez ewidentnego czynnika spustowego.

Omdlenia odruchowe często nawracają w konkretnej sytuacji. Mogą być często poprzedzone poceniem się, bladością lub nudnościami. Występowanie omdleń nawykowych nie jest tak naprawdę objawem choroby, nie wymaga specjalnego leczenia, jednak warto zidentyfikować czynnik wyzwalający, aby starać się go unikać o ile to możliwe. Przypadłość taka może także minąć z wiekiem.

Przyczyny sercowo-naczyniowe

U młodszych kobiet częste są także omdlenia o etiologii sercowo-naczyniowej. Bardzo częste są omdlenia spowodowane nagłym spadkiem ciśnienia tętniczego. Taki stan może być związany z szybką pionizacją u osób z pewną niedomogą obwodowego układu nerwowego, np. u chorych z cukrzycą , chorobą Parkinsona, uzależnionych od alkoholu albo biorących leki antydepresyjne. Omdlenie po wstaniu z krzesła może być także spowodowane spadkiem objętości krwi krążącej. Sercowymi przyczynami omdleń mogą być także zaburzenia rytmu oraz wady serca, a także zawał czy zapalenie mięśnia sercowego. Omdlenia także częściej mogą pojawiać się w przebiegu ciąży.

Konieczność diagnostyki

Częste omdlenia wymagają szczegółowej diagnostyki. Oczywiście może się okazać, że przyczyną nie jest nic groźnego, że po prostu taka uroda kobiety a konkretnie jej układu nerwowego.

Jednak najważniejsze jest, aby wykluczyć kardiologiczne lub mózgowe przyczyny omdleń, ponieważ wymagają one leczenia – inaczej mogą być groźne dla zdrowia i życia.

