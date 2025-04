Objaw groźny czy błahy?

Mimo że w naszych czasach biegunka nie stanowi już podstawowego zagrożenia bezpieczeństwa, jednak bywa przyczyną ogromnego dyskomfortu i niedyspozycji zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. W naszych warunkach może mieć związek ze zmniejszeniem wydajności pracy lub ze zmianą planów wakacyjnych.

Kraje trzeciego świata cierpią z powodu ogromnego odsetka śmiertelności dzieci poniżej 5. roku życia, a biegunka pogłębia ten problem.

W wodzie siła

Biegunki dzielimy na ostre i przewlekłe oraz na wirusowe i bakteryjne. Osoby ogólnie zdrowe zazwyczaj cierpią na infekcję objawiającą się szybko narastającą i krótkotrwałą biegunką.

Czy jest coś, co możesz zrobić, gdy zmagasz się z biegunką lub cierpi z jej powodu bliska Ci osoba? Oczywiście! Biegunka powoduje znaczącą utratę wody i mikroelementów z organizmu. Nie przechodzi to bez echa dla równowagi ustroju. Odwodnienie objawia się pragnieniem, suchością śluzówek, języka oraz wolniejszym rozprostowywaniem się fałdów skóry.

Z tego powodu pierwszym i najważniejszym, a najczęściej również wystarczającym leczeniem jest odpowiednia podaż płynów. Nawadnianie jest najlepsze i najprostsze w formie doustnej. Może jednak być niemożliwe przy intensywnych wymiotach – wówczas podaje się kroplówkę w szpitalu.

Leki – czy warto?

W niektórych wyjątkowych przypadkach wskazane mogą być leki zapierające. Dotyczy to na przykład biegunki podróżnych. Należy jednak pamiętać, iż nie powinny być one stosowane bez przemyślenia. Działania niepożądane mogą być tak nieprzyjemne, jak sama biegunka. W przypadku łagodnych biegunek stosowanie tego typu leków może spowodować ból brzucha, jego wzdęcie i zaparcie. Niektóre z nich zmniejszają czas trwania biegunki lub zmniejszają reaktywność jelit. Nie należy ich stosować również w przypadku biegunek bakteryjnych, niewiadomego pochodzenia, niektórych przewlekłych.

Każda biegunka trwająca powyżej 3-5 dni lub krócej, ale z cechami odwodnienia, powinna zostać skonsultowana z lekarzem. Antybiotyki stosuje się w wyjątkowych sytuacjach, gdy biegunka ma charakter bakteryjny.

Szczególnie narażone są małe dzieci!

Szczególną uwagę należy zwracać na małe dzieci, ulegają one bowiem szczególnie szybko odwodnieniu (zarówno podczas przystosowywania się flory układu pokarmowego do nowych warunków, jak i podczas infekcji). Niezbędna może się okazać hospitalizacja w celu odpowiedniego nawodnienia dożylnego.

Pamiętaj więc o wykupieniu ubezpieczenia podróżnych, jeśli wybierasz się na wakacje z dzieckiem.

