Pomóż sobie sam

W przypadku, kiedy duszność pojawia się u osoby zdrowej po wysiłku, oddychanie staje się bardziej wydolne po przyjęciu odpowiedniej pozycji. Oparcie się rękoma w pozycji stojącej o ścianę, stół czy własne kolana powoduje uruchomienie dodatkowych mięśni oddechowych.

Podobnie w pozycji siedzącej można podeprzeć się rękoma za plecami lub przytrzymać mocno za brzegi krzesła. Choć odpowiednia pozycja to na ogół za mało, kiedy przyczyna duszności ma podłoże w układzie krążenia lub oddechowym, to nawet wtedy przynosi pewną ulgę i warto ją stosować.

Nie tylko zawał

Duszność pojawiająca się nagle może świadczyć o astmie oskrzelowej, odmie opłucnowej, zatorowości płucnej, zapaleniu dolnych dróg oddechowych, aspiracji ciała obcego czy zawale serca.

Pomóż innym

Udzielając pomocy choremu z dusznością, niezależnie od przyczyny, należy ułatwić oddychanie rozluźniając kołnierzyk i zapewniając dopływ świeżego powietrza.

Jeśli mamy podejrzenie, że jest to napad astmy wywołany czynnikiem alergicznym, starajmy się w miarę możliwości usunąć ten czynnik, np. poprzez wyjście na zewnątrz, oddalenie się od zwierzęcia, na którego sierść może być uczulony chory.

Jeśli osoba z dusznością posiada leki wziewne, należy pomóc jej je przyjąć.

Kiedy dzwonić po karetkę?

Zawsze nieocenioną pomocą jest zapewnienie osobie z dusznością odpowiedniego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Duszności najczęściej towarzyszy silne poczucie zagrożenia i niepokoju.

Jeśli uczucie duszności szybko nie ustępuje, narasta lub towarzyszą jemu inne niepokojące objawy, należy niezwłocznie wezwać ratownictwo medyczne.

