Komary z pewnością nie traktują wszystkich tak samo i niektóre osoby stanowią dla tych owadów atrakcyjniejszy kąsek. Czy to wina "słodszej krwi"? Faktycznie komary, zarówno samice, jak i samce, potrzebują cukru do życia – pobierają go z nektarów roślin. Samice dodatkowo potrzebują ludzkiej krwi, aby zrealizować cykl reprodukcyjny i złożyć jaja, do czego wykorzystują białka z tej krwi.

Reklama

Komary gryzą osoby, które mają słodką krew? To mit...

Nie ma dowodów naukowych potwierdzających opinię, że komary wybierają osoby o krwi bogatszej w glukozę. To, że lubią cukier i jest im on niezbędny do życia, nie oznacza, że wybierają słodszą krew.

Pomimo tego, co powiedziała mi babcia, nie mam słodkiej krwi. Komary przyciąga nasz ludzki zapach i jest to w dużej mierze konsekwencją bakterii na naszej skórze – uważa prof. Laurence J. Zwiebel, biolog molekularny z Uniwersytetu Vanderbilt, w wywiadzie dla The Wall Street Journal.

Faktem jest, że komary mogą być bardziej przyciągane przez osoby z cukrzycą. Być może stąd właśnie wziął się mit o komarach i słodkiej krwi. Jednak eksperci zauważają, że to nie wina większego stężenia glukozy w organizmie, a przyjmowanych leków i wyższej temperatury ciała, co w konsekwencji może przyciągać komary. Odkryto też, że grupa krwi 0Rh+ jest częściej wybierana przez komary.

Co według badań przyciąga komary?

Komary w dotarciu do pożywienia kierują się kilkoma mechanizmami: wyczuwaniem dwutlenku węgla, ciepła oraz związków wydzielanych przez ciało (np. kwas mlekowy, amoniak), a także bodźcami wzrokowymi. Jak wynika z niedawnych badań, komary są zwabiane kolorami odzieży (chętniej lecą do ciemnych i kontrastowych barw, niż jasnych). Częściej też wybierają osoby otyłe, kobiety ciężarne i dzieci z powodu nieco wyższej temperatury ciała i wydzielania większej ilości dwutlenku węgla. To nie wszystko. Działa na nie zachęcająco spożyty alkohol i zwiększona potliwość ciała.

Z obserwacji naukowców wynika, że w 85% o wyborze komara decydują geny człowieka. Naukowcy Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej przeprowadzili eksperyment z udziałem bliźniąt jednojajowych (identycznych genetycznie) i dwujajowych (różniących się pod kątem genetycznym) i dowiedli, że komary w przypadku jednojajowych bliźniąt atakowały obie osoby w podobnym stopniu, zaś w przypadku dwujajowych bliźniąt – wybierały jedną osobę częściej.

Jest naprawdę wiele czynników, które mogą wpływać na to, że konkretne osoby są dla komarów "ciekawsze". Można raczej włożyć między bajki historię o słodszej krwi.

Jak przeciwdziałać komarom?

Jeśli uważamy, że to właśnie do nas komary lgną bardziej niż do innych, to możemy:

stosować chemiczne środki odstraszające na skórę,

naturalne zapachy: cytryny, goździki, cynamon, miętę, bazylię, które odstraszają komary,

zażywać witaminę B – zapach wydzielany wtedy przez skórę nie odpowiada komarom,

stosować moskitiery,

gasić światła przez otwarciem okien,

zasadzić rośliny odstraszające komary: miętę, komarzycę, geranium, koper włoski, lawenda, kocimiętka.

Przeczytaj więcej o roślinach, które odstraszają komary.

Źródła:

W.A. Foster, Mosquito sugar feeding and reproductive energetics, doi: 10.1146/annurev.en.40.010195.002303,

A.T. Naksathit, Utilization of human blood and sugar as nutrients by female Aedes aegypti (Diptera: Culicidae), doi: 10.1093/jmedent/36.1.13,

Who Gets More Mosquito Bites, The Wall Street Journal,

V. Jové i inni, Sensory Discrimination of Blood and Floral Nectar by Aedes aegypti Mosquitoes, doi: 10.1016/j.neuron.2020.09.019.

Czytaj także:

Dlaczego ugryzienie komara swędzi? Poznaj ciekawe fakty na temat komarów

Ugryzienie komara - domowe sposoby na ukąszenia komarów

Uczulenie na komary ­– objawy alergii, postępowanie

Jak łagodzić ugryzienia komarów?

Reklama

Impreza w plenerze? Zabezpiecz się przed komarami. Sprawdź aktualne w Kontigo kody rabatowe

i oszczędzaj!