Maślaki to popularne i smaczne grzyby jadalne, są chętnie zbierane i wykorzystywane w kuchni. Opisano niemal 100 gatunków tych grzybów. Na szczęście żadne okazy maślaków nie są trujące, choć nie wszystkie są smaczne. Maślaki należały niegdyś do rodziny borowików, aktualnie zaliczane są do rodziny maślakowatych i rzędu borowikowców. Bogactwo maślaków w lasach przypada na koniec lata i na początku jesieni.

Kapelusze większości maślaków pokryte są warstwą śluzu, co da się zauważyć po opadach deszczu. Grzyby te mają gąbkę (rurki) na spodzie kapelusza. Często posiadają pierścień na trzonie. Mogą mieć różnorodne ubarwienie kapelusza: brązowe, pomarańczowe, żółte, jasnokremowe, w zależności od gatunku.

fot. Maślak zwyczajny to jadalny i smaczny grzyb / Adobe Stock, elmowski

Maślaki to grzyby mikoryzowe, co oznacza, że rosną w symbiozie z korzeniami drzew. W tym przypadku — drzew iglastych, dlatego jeżeli poszukujemy maślaków, to warto udać się do lasów sosnowych. Znajdziemy je też w lasach mieszanych.

Grzybiarze poszukują szczególnie maślaków zwyczajnych (występują najpowszechniej), ale lubiana jest także odmiana żółta, nazywana modrzewiową. Maślak żółty jest jadalnym grzybem. Można go jeść bez obaw. Występuje głównie w lasach mieszanych w regionach górskich, wyłącznie pod modrzewiami. Jest to grzyb smaczny, chociaż nie ma zbyt dużej wartości odżywczej. Nadaje się do sosów grzybowych, zup, do marynowania i suszenia.

fot. Żółty maślak nie jest trujący, a jadalny i smaczny / Adobe Stock, Iva

Kolejnym popularnym gatunkiem maślaka jest odmiana ziarnista. Ten grzyb również nie jest trujący. Jest smaczny i jadalny, jednak nie ma zbyt wielu składników odżywczych. Nadaje się m.in. do sosów grzybowych i zup. Maślak ziarnisty jest w polskich lasach coraz rzadszy, nadal jednak można go znaleźć w lasach sosnowych, pod kosodrzewiną i na obrzeżach lasów iglastych. Wyróżnia go spośród innych maślaków brak pierścienia na trzonie.

fot. Maślak ziarnisty jest całkowicie jadalny / Adobe Stock, Marco Rimola

Maślaki mają niestety wysoką zdolność gromadzenia metali ciężkich występujących w otoczeniu (głównie z gleby), jak kadm, rtęć, ołów, tal. Jedzone w nadmiarze grzyby zanieczyszczone toksycznymi związkami są trujące. Nie kupuj grzybów z nieznanych źródeł lub zbieranych w pobliżu ruchliwych dróg czy zakładów przemysłowych. Przy narażeniu na toksyny zjedzenie grzybów może powodować groźne skutki dla zdrowia i przykre objawy, np.:

bóle brzucha,

nudności,

bóle głowy,

zaparcia,

zmęczenie.

Co ważne, metali ciężkich nie da się pozbyć poprzez gotowanie, duszenie czy inne formy obróbki. Związki te są groźne zwłaszcza dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących.

Maślak sitarz to jadalny grzyb, którego często omijamy w lesie. Jak wygląda i co można z niego zrobić?

Maślaki mogą podrażniać układ pokarmowy ze względu na śluz, którym są pokryte. Dlatego nie licząc młodych okazów przeznaczonych do marynowania, zaleca się obrać maślaki przed przyrządzeniem. Niektórzy polecają zamiast obierania moczenie maślaków w słonej wodzie przez 30-60 minut w celu pozbycia się lepkiej substancji. Nieusunięcie jej może powodować:

nudności,

wymioty,

biegunkę,

ból brzucha.

Śluz nie jest trujący, lecz może być trudny do strawienia.

Żaden z maślaków nie jest grzybem trującym i na szczęście nie ma grzybów trujących, które łatwo z maślakami pomylić. Mimo wszystko nigdy nie powinniśmy zbierać grzybów, co do których mamy choćby cień wątpliwości. Aby dowiedzieć się, czy znaleziony grzyb jest jadalny, możemy poradzić się leśniczego. Nie jedzmy też grzybów niewiadomego pochodzenia.

