Burze i grzmoty w plenerze

Wybieranie się na piesze wakacyjne wędrówki przy niepewnej pogodzie może skończyć się okropnym wypadkiem. Uderzenia pioruna nie tylko są złowieszcze i głośne, gdy towarzyszą podczas szlaku, ale mogą też być śmiertelne dla nieprzygotowanych piechurów. Warto więc wiedzieć jak uchronić się przed uderzeniem pioruna i co zrobić gdy do niego dojdzie.

Pełne energii wyładowanie

Piorun jest wyładowaniem atmosferycznym energii elektrycznej, którego część pod postacią błyskawicy i gromu są odczuwalne przez człowieka. Podczas rozładowania piorun oddaje swoją energię w okoliczny punkt o największym przewodnictwie.

Człowiek na prąd

Ciało człowieka jest zbudowane z komórek, które między sobą komunikują się głównie poprzez prąd o małych wartościach napięcia. Dotyczy to zarówno układu nerwowego, mięśni jak i serca. Dlatego właśnie rozregulowanie pracy tych mikroukładów przez piorun może powodować poważne powikłania, a nawet zgon. Dzieje się to zazwyczaj w mechanizmie migotania komór lub urazu wielonarządowego. Mięsień sercowy jest szczególnie wrażliwy na działanie prądu i jest kluczowy dla przeżycia.

Ochrona przed piorunem

Aby uchronić się przed piorunem, najważniejsze jest rozsądne planowanie zadań na czas burzy. Gdy jesteśmy w plenerze podczas wyładowań, najważniejsze jest znalezienie schronienia, np. chatki, większej jaskini czy samochodu.

Jeśli nie mamy do dyspozycji takich pomieszczeń, można użyć plecaka jako izolatora od powierzchni, kucnąć na nim z blisko złączonymi stopami (nie kłaść się) i w ten sposób przeczekać burzę. Będąc w większej grupie warto jest rozdzielić się na danej powierzchni tak, by w razie uderzenia pioruna zawsze pozostał ktoś, kto będzie mógł udzielić pomocy.

Unikaj wysokich masztów, linii wysokiego napięcia i drzew oraz kąpieli w wodzie. Zostaw wszelkie metalowe przedmioty (wędki, stelaże itd.). Twoje kroki muszą być małe, by nie doprowadzić do wystąpienia potencjału prądu pomiędzy stopami, który może wywołać porażenie.

Jeśli dojdzie do porażenia piorunem…

W pierwszej chwili możesz nie wiedzieć co się dzieje. Oceń stan poszkodowanego. U porażonego piorunem najbardziej prawdopodobnym objawem będzie zatrzymanie akcji serca i oddychania pojawiające się po gwałtownym wyładowaniu. Wystąpią oparzenia ciała (od powierzchownych do bardzo głębokich) oraz „figury piorunowe”, czyli podobne do kształtu pioruna przebarwienia oznaczające „drogę” pioruna przez ciało poszkodowanego.

Pierwsza pomoc najważniejsza

Jeśli jesteś świadkiem porażenia prądem, zachowaj zimną krew i zawołaj pomoc. Ochroń siebie i ofiarę przed kolejnymi wyładowaniami. Pamiętaj, że jeśli i Ty zostaniesz porażony piorunem, będą dwie osoby do ratowania.

Jeśli stwierdzisz zatrzymanie krążenia (brak oddechu), przejdź do resuscytacji krążeniowo- oddechowej w algorytmie 30 uciśnięć klatki na 2 oddechy ratownicze.

Chroń ciało porażonego przed wychłodzeniem (przyda się do tego koc foliowy, który powinieneś mieć zawsze przy sobie podczas wycieczki).

Jeśli masz do dyspozycji pomoc, poproś o opatrzenie ran oparzeniowych sterylnymi gazikami.

Nie przerywaj jednak nigdy akcji ratunkowej do momentu odzyskania przytomności przez poszkodowanego lub przyjazdu karetki pogotowia.