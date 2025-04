Wystarczy chwila nieuwagi…

Uraz zmiażdżeniowy występuje, gdy jakaś część ciała (najczęściej kończyna lub jej część) jest poddana uciskowi o bardzo dużej sile, zazwyczaj podczas ściśnięcia pomiędzy dwa przedmioty.

Duże zmiażdżenia powstają najczęściej na skutek wypadków komunikacyjnych czy uprawiania "agresywnych" sportów. Wymagają one natychmiastowego kontaktu ze służbą zdrowia w celu odpowiedniego leczenia i wykluczenia dodatkowych obrażeń.

Małe zmiażdżenia natomiast mogą być opatrzone w domu.

Należy do nich na przykład przycięcie palca o drzwi czy szufladę.

Co za ból!

W wyniku zmiażdżenia dochodzi do ucisku tkanek oraz ich rozszarpania. Ból przy zmiażdżeniu jest opisywany jako jeden z najgorszych. Porwane naczynia powodują krwawienie podskórne, w wyniku którego dochodzi do rozwoju krwiaka. Pojawia się obrzęk, który jest efektem zbierania się płynów i upośledzonego ich drenażu.

Oprócz naczyń uszkodzeniu ulegać mogą również nerwy, co objawia się upośledzoną ruchomością oraz zaburzeniami czucia. Jeśli dojdzie do przecięcia skóry, na zewnątrz pojawi się krwawienie. Tego typu uraz skutkuje powikłaniami, które mogą być zarówno miejscowe, jak i ogólne pod postacią infekcji.

Należy pamiętać, że przy silnych urazach dojść może również do złamania kończyny, co wymaga zaopatrzenia ortopedycznego.

Jak pomóc poszkodowanemu?

Jeśli dobrze rozpoznasz stan poszkodowanego, łatwiej będzie Ci zaplanować działanie.

W przypadku nieznacznego zmiażdżenia umyj urażoną okolicę antybakteryjnym mydłem i ciepłą wodą. Jeśli przerwana została ciągłość skóry, owiń ją jałowym bandażem i uciskaj delikatnie, by zatamować krwawienie. Zdezynfekuj skórę wodą utlenioną i użyj maści antybiotykowej. Stosowany od razu po urazie lód i uniesienie tej część ciała przeciwdziała dużej opuchliźnie i rozwojowi krwiaka. Pamiętaj jednak, by nie stosować lodu bezpośrednio na skórę ale zawinąć go na przykład w ręcznik.

Jeśli sam nie dasz rady…

W przypadku dużych zmiażdżeń zadzwoń niezwłocznie po pogotowie. Jest to niezbędne, gdy doszło do złamania kości, a opuchlizna lub krwawienie jest bardzo duże oraz gdy poszkodowany nie może oddychać. Wtedy, gdy czekasz na przyjazd karetki, użyj lodu, by zmniejszyć następstwa urazu oraz owiń ręcznikiem okolicę rany, by ograniczyć krwawienie.

Czy zmiażdżoną nogę można uratować?

Pamiętaj, by udać się do lekarza, jeśli okolica ciała, która doznała urazu, znacznie spuchła, a pod napiętą skórą zbiera się płyn lub krew.

Rozwijać się wówczas może zespół przedziałowy. W danym ograniczonym obszarze ciała zbiera się płyn, który nie może go opuścić i uciska na nerwy i naczynia, przez co może powodować niedokrwienie tego obszaru. W następstwie może doprowadzić np. do amputacji kończyny. Leczenie polega na rozcięciu skóry, by zmniejszyć ucisk.

