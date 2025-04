Czym jest obrzęk naczynioruchowy?

Obrzęk naczynioruchowy jest rodzajem reakcji alergicznej, która dotyczy tkanki łącznej luźnej. Dlatego zmiany dotyczą najczęściej miejsc obfitujących w ten rodzaj tkanki, np. twarzy, powiek, błon śluzowych, warg i języka.

Bardzo niebezpieczna jest sytuacja, gdy dochodzi do wyżej wspomnianego obrzęku obejmującego górne drogi oddechowe, np. po użądleniu pszczoły w język – w tym przypadku zmieniona chorobowo może być krtań lub nagłośnia, zwężając lub całkowicie ograniczając drożność dróg oddechowych. Prowadzi to nieuchronnie do niewydolności oddechowej a w konsekwencji do śmierci.

Objawy – uważaj na duszności!

Objawy świadczące o wystąpieniu obrzęku naczynioruchowego są następujące:

gwałtowność narastania objawów;

obrzęk umiejscowiony na twarzy, szyi, powiekach, wargach i języku;

skóra napięta i połyskująca;

miejscowe zaczerwienienie;

wystąpienie rumienia ;

; współwystępowanie pokrzywki.

Jeśli w wyniku powstałych objawów pojawia się duszność, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe!

Powodem nie są tylko owady

Warto pamiętać, że obrzęk naczynioruchowy jest to nie tylko reakcja na użądlenie owadów, ale może być również nieprawidłową odpowiedzią na niektóre leki (również dotyczy to tych sprzedawanych bez recepty!), pokarmy, infekcje a nawet pasożyty!

Co robić?

Postępowanie w przypadku obrzęku naczynioruchowego należy rozpocząć od usunięcia czynnika, który mógł spowodować wystąpienie reakcji alergicznej. Powinien on wówczas ustąpić samoistnie w ciągu 24-72 godzin.

W przypadku, gdy obejmuje górne drogi oddechowe i powoduje wystąpienie duszności, należy udać się na izbę przyjęć. Jeśli obrzęk nie ustępuje lub stale nawraca, należy zgłosić się do alergologa lub dermatologa w celu odpowiedniego leczenia.

