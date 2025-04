Po co nam pasy w samochodzie?

Statystyki pokazują, że pasażerowie zapięci w pasy mają znacznie większe szanse przeżycia wypadku, ponieważ są chronieni przed uderzeniem w wewnętrzne części pojazdu. Są oni również zabezpieczeni przed wypadnięciem na zewnątrz samochodu.

Pasy niebezpieczeństwa?

Niemniej jednak są narażeni na pewne typy uszkodzeń ciała. Część dolna pasa bezpieczeństwa (rzadko spotykana w Polsce) powinna być ułożona na miednicy, a nie na brzuchu.

Polecamy: Co to jest szybkie badanie urazowe?

Podczas zderzenia czołowego, gdy kierowca jest zapięty jedynie dolną częścią pasa bezpieczeństwa, ciało ulega zgięciu do przodu. Wówczas głowa może uderzyć w kierownicę lub deskę rozdzielczą.

Obrażenia

Do częstszych uszkodzeń należą obrażenia głowy, twarzy, szyi. Jeśli dolny pas jest dodatkowo nieprawidłowo ułożony, mogą wystąpić obrażenia brzucha. Siła zgniatająca powstająca przy silnym i szybkim zgięciu ciała pasażera w pół może doprowadzić do obrażeń kręgosłupa lędźwiowego i narządów jamy brzusznej.

Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa trójpunktowe, biegnące przez klatkę piersiową, znacznie lepiej zabezpieczają ciało kierowcy niż sam pas biodrowy. Stabilizacja miednicy i klatki piersiowej zapewnia znacznie rzadsze występowanie uszkodzeń zagrażających życiu.

Istnieje jednak możliwość poważnych uszkodzeń kręgosłupa szyjnego i rdzenia kręgowego. Pasy bezpieczeństwa nie zabezpieczają przed ruchem narządów wewnątrz ciała, a więc nie chronią przed obrażeniami narządów wewnętrznych.

Poduszki powietrzne

Poduszki powietrzne - podobnie jak pasy - zmniejszają ryzyko wystąpienia obrażeń ciała podczas wypadku, ale nie eliminują go całkowicie. Jeśli działają poprawnie, neutralizują uderzenie klatki piersiowej i głowy.

Czy poduszki powietrzne są niebezpieczne?

Poduszki zaraz po napełnieniu zapadają się, chronią więc tylko przed jednym uderzeniem. Poduszki mogą jednak okazać się niebezpieczne. Kierowcy niskiego wzrostu, którzy przesuwają fotel blisko do kierownicy, mogą odnieść obrażenia podczas napełniania się poduszki. Poważnym uszkodzeniom mogą również ulec dzieci w fotelikach zamocowanych na przednim siedzeniu, przed którym znajduje się poduszka powietrzna.

Polecamy: O czym świadczą zaburzenia oddychania?

Nawet zapięte pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne nie zwalniają z obowiązku unieruchomienia kręgosłupa szyjnego u ofiar wypadku, aż do momentu wykluczenia obrażeń tej okolicy. Poza tym obecność tych środków bezpieczeństwa nie minimalizuje całkowicie możliwości powstania obrażeń narządów wewnętrznych.

Są jednak bardzo potrzebne, a pasy powinny być zapięte w każdym samochodzie u każdego z pasażerów.

Reklama