Różne formy repelentów

Repelenty są powszechnie dostępne w postaci kremów, olejków, aerozoli, płynów, lepów lub siatek. Są nimi również wszystkie urządzenia wytwarzające światło czy dźwięk, mające na celu odstraszyć owady. Możemy je nabyć w drogeriach, sklepach chemicznych lub aptekach.

Repelenty naturalne

Do repelentów pochodzenia naturalnego zaliczamy:

olejki eteryczne takie jak min.: eukaliptusowy (szczególnie w połączeniu z miętowym), lawendowy (który wzmacnia działanie odstraszające w połączeniu z cytrynowym lub bergamotowym) oraz goździkowy.

takie jak min.: eukaliptusowy (szczególnie w połączeniu z miętowym), lawendowy (który wzmacnia działanie odstraszające w połączeniu z cytrynowym lub bergamotowym) oraz goździkowy. rośliny o właściwościach odstraszających owady, które warto hodować na balkonie, w domu lub ogrodzie: komarzyca, bazylia, aksamitka, pelargonie o intensywnym zapachu liści, eukaliptus, mięta, wanilia, lawenda, pomidory, cebula, bez czarny, piołun, goździki, cytryna.

Repelenty chemiczne

Do repelentów pochodzenia chemicznego zaliczymy wszystkie składniki o właściwościach odstraszających owady, które są zawarte w produktach typu kremy, spreje, mleczka, lepy itp. W zależności od szkodliwości zawartych w nich substancji, na rynku dostępne są produkty przeznaczone do użytku od pewnego wieku lub wyłącznie dla dzieci lub osób dorosłych. Jednym z najbardziej skutecznych związków chemicznych o szerokim spektrum działania jest DEET, który odstrasza kleszcze, komary oraz inne owady kłujące. Aktywność związku chemicznego zależy od poziomu stężenia w danym preparacie. Z uwagi na silne działanie jego zastosowanie jest zakazane w przypadku noworodków do 2. miesiąca życia.

Skuteczność repelentów

Mimo zachwalanej skuteczności repelentów i szerokiego wachlarza dostępnych produktów, każdy z nas miał niejednokrotnie okazję przekonać się o niewystarczającej ich skuteczności w walce z owadami. Powodem może być nieprawidłowa aplikacja preparatów, wynikająca z niedokładnego zapoznania się z ulotką, a w efekcie stosowanie zbyt małej ilości preparatu. Najlepiej jest wzmacniać ochronę przez jednoczesne stosowanie repelentów naturalnych i chemicznych. Dobrze jest w tym przypadku zasięgnąć porady farmaceuty w aptece.

Jak dodatkowo chronić się przed owadami?

Oprócz zgodnego z instrukcją stosowania repelentów, planując przechadzkę do lasu, na piknik czy małą wycieczkę, pamiętaj o innych formach zabezpieczenia przed skutkami ukąszeń:

