Rola świadków w wyleczeniu

Aby szybko i sprawnie wyleczyć pacjenta, niezbędna jest informacja działaniu jakiej substancji został poddany jego ustrój. Jako świadek zdarzenia lub członek rodziny masz szansę zauważyć zniknięcie tabletek, otwartą butelkę czy odkręcony gaz. Również cechy charakterystyczne objawów i ewolucje zmian stanu zdrowia. Nie wahaj się poinformować o tym lekarza, ponieważ taka informacja - nawet jeśli jest w jakimś sensie wstydliwa - może stać się kluczem do uratowania chorego.

Które objawy są najgroźniejsze?

W zależności od środka trującego, objawy mogą być bardzo różne. Interwencji medycznej w każdym przypadku podlega zatrzymanie krążenia (brak oddechu i tętna), utrata świadomości, poważne zaburzenia zachowania oraz głębokie uszkodzenie powłok. Silne bóle oraz drętwienia, zaburzenia widzenia i mowy szczególnie po przyjęciu nowych leków lub narkotyków mogą wskazywać na poważne uszkodzenia układu nerwowego.

Dodatkowo zgłoś się do lekarza, jeśli Twoje dziecko połknęło leki niewiadomego pochodzenia - nawet jeśli nie zdradza żadnych objawów, należy sprawdzić czy lek nie rozregulował gospodarki wewnętrznej organizmu. Inne charakterystyczne objawy znajdziesz w dalszych częściach tego rozdziału.

Jaką broń ma w ręku lekarz?

Lekarz dysponuje dokładną diagnostyką zarówno substancji wchłoniętych do krwiobiegu, jak i badaniami laboratoryjnymi, które mają na celu określenie stanu równowagi organizmu. Dodatkowo ma pod ręką antidotum na niektóre narkotyki i toksyny oraz może przeprowadzić płukanie żołądka niezbędne w przypadku trucizn wchłanianych drogą pokarmową.

Daje niezbędny tlen w wyższym stężeniu niż w powietrzu lub kieruje do komory hiperbarycznej po narażeniu na tlenek węgla. Po zatruciu najpotężniejszymi grzybami może być niezbędne przeszczepienie wątroby lub dializy. Czasem potrzebne jest przetaczanie krwi lub uzupełnienie płynów drogą dożylną. Jest to możliwe jedynie w warunkach szpitalnych.

Jak widzisz, trucizn jest wiele i mogą znaleźć się w organizmie przez przypadek lub celowo. W ustaleniu motywów, ochrony i dalszego leczenia wiedza i reakcja najbliższych jest najważniejsza!

