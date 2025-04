Musisz podpisać oświadczenie woli.Będą przeprowadzone wstępne badania na Twojej krwi. Jeśli wszystko będzie dobrze, będziesz czekał na wiadomość, że jest osoba potrzebująca.Jeśli znajdzie się taka osoba, zostaniesz poproszony o przybycie do centrum lub kliniki na dalsze badania.Gdy okaże się ze Twój szpik nadaje się do pobrania, zostaniesz odpowiednio przygotowany do zabiegu.

