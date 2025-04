Przygotuj miskę z ciepłą wodą. Wsyp do niej garść soli morskiej. Trzymaj w niej nogi około 15 minut. Ta kąpiel pomoże ci rozgrzać stopy, złagodzić obrzęki i zmniejszyć ich pocenie.

Przygotuj miskę z gorąca wodą i wlej do niej olejek cyprysowy. Możesz również dodać odrobinę oleju słonecznikowego, jeśli Twoja skóra nie jest nawilżona. Trzymaj w kąpieli nogi przez 10 minut, następnie dokładnie wytrzyj i załóż ciepłe skarpety.

Przygotuj sobie przed snem 2 miski wody. do jednej nalej wodę bardzo gorącą, do drugiej zimną. Najpierw włóż nogi na 5 minut do gorącej wody, następnie do zimnej. Powtórz cały proces kilka razy. Zakończ go jednak na zimnej wodzie. Po wytarciu stóp, załóż bawełniane skarpetki.