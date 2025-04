Zacznij od sprawdzenia, czy żądło zostało w miejscu ugryzienia. Jeśli tak, musisz koniecznie je usunąć. Najlepiej pęsetą lub paluszkami.Po usunięciu żądła, przyłóż do rany cebulę. Zmniejszy opuchliznę i przede wszysktim uśmierzy ból.Jeśli opuchlizna tak łatwo nie da się zmniejszyć, spróbuj z okładu z octem. Pamiętaj, aby okład był cały czas nawilżony.Dobrze zrobi ci wypicie wapna. Szczególnie, gdy jesteś alergikiem. Ponadto, jeśli tylko pojawią się jakieś niepokojące objawy, udaj się od razu do lekarza. Może to być niebezpieczne dla Twojego zdrowia.

Reklama