Użądlenie osy, pszczoły czy szerszenia jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie na niebezpieczeństwo narażeni są alergicy. Może u nich dojść do silnej reakcji alergicznej, takiej jak problemy z oddychaniem czy spadek ciśnienia. Jeżeli taka osoba nie ma przy sobie leku, należy niezwłocznie zabrać ją do szpitala.Najbardziej niebezpieczne są użądlenia w twarz - usta, policzek czy gardło. Obrzęki tych miejsc mogą doprowadzić nawet do uduszenia się. Jeśli Ci się to przytrafi, weź do ssania kostkę lodu i przykładaj do twarzy zimne kompresy. To złagodzi obrzęk i ból. Jednakże, warto udać się do lekarza.Dobry okład? Aby zmniejszyć obrzęk czy ból, użyj roztworu z wodnej sody oczyszczonej lub Altacet. Neutralizują one kwasy, które są zawarte w jadzie os, szerszeni i działają przeciwzapalnie. Pamiętaj, że nie wystarczy trzymać kompres 2 minuty. Zostaw go na co najmniej 30.

