Nigdy nie zrywajmy ubrania z poparzonej części ciała, zwłaszcza jeśli się przykleiła do poparzonej skóry.Jeśli mamy poparzoną sporą część ciała to nigdy nie schładzajmy jej bieżąca wodą, a delikatnie nasączmy chusteczki i lekko przykładajmy.Na poparzenie nie stosujmy żadnych kremów, środków z apteki, które mogą podrażnić jeszcze bardziej ranę.Jeśli rana jest zbyt wielka należy udać się do lekarza.

