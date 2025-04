Przede wszystkim oszczedzaj nogę. Sprawdź, czy możesz na niej stanąć lub podskoczyć. Jeśli nie możesz stanąć, bo ból się nasila, kieruj sie odrazu do lekarza lub na pogotowie. Skręcenia bywaja paskudne i lepiej, żeby obejrzał to lekarz.Jeśli noga tylko troche boli i jest spuchnięta, pomoże Altacet. Pamietajmy, by po użyciu maści nie obwiązywać ani nie przykładać żadnego opatrunku. Nie mamy apteki i nie mamy altacetu w maści - co wtedy? Najlepeij zrobić opatrunek z gazy i octu - ocet świetnie działa na opuchlizny. Wtedy jednak najlepiej przewiazać stopę, np. bandażem, aby opatrunek się nie zsunął. Jesli to nie pomoże lub pojawi sie ból po kilku godzinach, udaj się do lekarza.

