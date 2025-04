Stań przed lustrem. Unieś ręce. Sprawdź, czy nie zmienił się kształt piersi i kolor skóry. Czy skóra nie marszczy się i nie ciągnie. Czy nie nastąpiło wciągnięcie, zaczerwienienie lub owrzodzenie brodawki sutkowej.

To samo skontroluj jeszcze raz, opierając dłonie mocno na biodrach.

Prawą rękę połóż z tyłu głowy, lewą na prawej piersi. Trzymaj palce płasko i lekko naciskając, zataczaj drobne kołeczka przesuwając dłoń zgodnie z ruchem wskazówek zegara, badaj całą pierś. W identyczny sposób zbadaj lewą pierś, prawą ręką. W trakcie badania zwróć uwagę, czy nie czujesz guzka lub stwardnienia.

Zbadaj brodawkę sutkową. Lekko ściśnij ją kciukiem i palcem wskazującym. Zobacz, czy nie wydobywa się z niej wydzielina surowicza lub zabarwiona krwią.

Połóż się. Wsuń poduszkę lub złożony ręcznik pod prawy bark, a prawą rękę włóż pod głowę. Trzymając palce lewej ręki płasko i lekko naciskając ruchem okrężnym zbadaj prawą pierś, tak jak w punkcie 3. W analogiczny sposób zbadaj lewą pierś, prawą ręką. W trakcie badania zwróć uwagę, czy nie czujesz guzka lub stwardnienia piersi.

Zbadaj stan węzłów chłonnych pod pachą. W pozycji leżącej połóż prawą rękę wzdłuż ciała, a lewą zbadaj prawą pachę. Następnie wykonaj to samo w odwrotnym ułożeniu. Sprawdź, czy węzły chłonne me są powiększone.

Gdy zauważysz jakąkolwiek zmianę, natychmiast skontaktuj się z lekarzem !

