Pierwsza zasada: nie traktuj odmrożonego miejsca gorącem - nie polewaj gorącą wodą, nie przenoś poszkodowanego do gorącego pomieszczenia.Ogrzewanie odmrożonego miejsca musi być stopniowe. Najpierw przenieś poszkodowanego w ciepłe, ale nie gorące miejsce.Podaj poszkodowanemu coś umiarkowanie ciepłego do picia (znów ta sama zasada - nic gorącego!).Jeżeli ubranie jest mokre i zimne, ale nie przyklejone do odmrożonej skóry, zdejmij je.Unikaj masażu odmrożonej skóry.Możesz potraktować odmrożenie letnią wodą.

