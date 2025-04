Na twarz stosuj zawsze filtry ochronne, najlepiej z filtrem 35+ przez cały czas, gdy jest duże natężenie słońca. Skóra na twarzy jest bardzo wrażliwa, przez opalanie traci swoją jedrność i szybciej się starzeje.Na środkowe partie ciała, czyli ramiona, plecy, klatkę/piersi i brzuch najlepiej stosowac wysokie filtry nawet 50+, sa one dostępne w aptekach i lepszych sklepach kosmetycznych. Naprawdę działają i pomoga Ci uniknąć nie tylko poparzeń słonecznych, ale również niechcianej silnej opalenizny. Pamietaj jednak, by przy tak wysokim filtrze, rozsmarować krem dokładnie, bo gdy zrobisz to niedokladnie - nieposmarowane miejsca na pewno sie opalą i bedziesz miał/a wzorki na ciele.Nogi nie wymagają nadmiernej ochrony, bo z natury trudno się opalają, ale dla pewności warto posmarować je kremem z filtrem.

