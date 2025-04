Najbardziej typowy objaw zawału serca to nagły, kłujący ból za mostkiem, tzw. „ból za krawatem”. Często promieniuje do lewego ramienia, czasem obu rąk, do żuchwy lub do nadbrzusza. W kilkunastu procentach przypadków ból jest niewielki lub nie ma go wcale.W rozległym zawale, dodatkowo znacznie przyspiesza czynność serca, spada ciśnienie tętnicze, pojawia się niepokój, lęk, zimny pot, chłodna, blada skóra.U chorych z zawałem serca nitrogliceryna powodująca ustąpienie bólu w dusznicy bolesnej (przewlekłym niedokrwieniu serca) nie pomaga.Podaj choremu tabletkę aspiryny, ułóż w pozycji leżącej, uspokój i jak najszybciej wezwij Pogotowie Ratunkowe.Rozluźnij krępujące części garderoby, aby ułatwić choremu oddychanie. Jeżeli trzeba - zastosuj sztuczne oddychanie połączone z uciskiem klatki piersiowej.Lekarz po potwierdzeniu zawału serca przewiezie chorego do szpitala, w pozycji leżącej (najlepiej do takiego, w którym przez całą dobę wykonuje się angipoplastykę).

