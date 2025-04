Gdy ktoś omdleje, połóż go lub posadź w pozycji pochylonej - głowa nisko, ręce zwisające.Niech oddycha głęboko, aż poczuje się lepiej.Jeśli zemdleje, połóż go płasko na plecach i unieś nogi, aby były wyżej od poziomu serca.Rozluźnij ubranie i pozwól, by sam odzyskał przytomność.Jeśli omdlenie traw dłużej niż minutę lub dwie, okryj taką osobę kocem/kurtką i wezwij szybko pomoc medyczną.

