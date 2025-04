Wlej do garnka litr wody i zagotuj ją.Umyj 10 dużych liści sałaty i włóż ostrożnie do wrzątku.Sałata powinna gotować się przez 5 minut. Po tym czasie wyjmij ją i poczekaj, aż odwar wystygnie.W płynie nasącz ręcznik i przecieraj nim piekące miejsca. Przyniesie to znaczną ulgę twojej poparzonej skorze.

