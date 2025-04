Najpierw musisz złamaną rękę unieruchomić. Podeprzyj przedramię tak, by znajdowało się w poprzek klatki piersiowej. Użyj do tego na przykład ręcznika zwiniętego kilkukrotnie.Potem załóż trójkątną chustę. Ułóż ją tak, aby w najszerszym miejscu sięgała od łokcia do nadgarstka. Końce najdłuższego brzegu chusty zawiąż na karku.Prawidłowo założony temblak unieruchamia dwa stawy sąsiadujące ze złamaną kością, chroniąc je przed kojelnymi urazami.

