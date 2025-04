Symptomy omdleń: uczucie duszności, zawroty głowy, szum w uszach, mroczki przed oczyma, przyspieszony oddech, szybsze tętno, złe samopoczucie, narastająca bladość powłok skórnych.Jeżeli dana osoba odczuwa powyższe objawy, powinna, sama lub z pomocą, natychmiast: opuścić duszne, zatłoczone pomieszczenie (np. kościół, lokal dyskotekowy), otworzyć okno, usiąść lub kucnąć, głowę pochylić między kolana.Osobę omdlałą połóż płasko (najlepiej na twardym podłożu).Zbadaj podstawowe funkcje życiowe: czy zachowane jest tętno (sprawdź na tętnicy szyjnej), czy poszkodowany oddycha (swoje ucho pochyl nad ustami i nosem leżącego - powinieneś czuć wydech -jednocześnie obserwuj ruchy klatki piersiowej - powinna rytmicznie unosić się i opadać, czy jest przytomny (czy otwiera oczy na twój głos i czy wykonuje polecenia).Rozluźnij poszkodowanemu ubranie na szyi, klatce piersiowej i brzuchu.Kończyny dolne unieś do góry pod kątem 30-60° (możesz podłożyć pod nie np. torbę, krzesło lub, jeżeli zdarzenie miało miejsce przy ławce, oprzeć na niej nogi).W tym samym czasie ku górze można unieść również kończyny górne - daje to nam możliwość szybszego utlenienia i dożywienia mózgu.Głowę odchyl do tyłu i ułóż nisko (nie wolno podkładać pod głowę poduszek, kurtki itp. - przedmioty te utrudniają swobodną wentylację).Jeżeli zdarzenie miało miejsce w zamkniętym, dusznym pomieszczeniu (kościół, sala dyskotekowa itp.), zapewnij dostęp świeżego powietrza.Jeżeli upadek miał miejsce na twardym podłożu, może dojść do urazu czaszkowo-mózgowego, złamania kości, drobnych otarć naskórka itp., w związku z czym powinieneś sprawdzić, czy zmiany tego typu występują - dokładnie obejrzyj poszkodowanego.Po odzyskaniu przez poszkodowanego przytomności (będzie logicznie odpowiadał na twoje pytania), posadź go - jego głowę możesz pochylić między kolana; nie pozwól, by nagle wstał, gdyż ponownie może dojść do omdlenia. Jeżeli twój podopieczny nie odzyskuje przytomności, jednak nadal ma zachowane tętno i oddech, wówczas powinieneś zastosować POZYCJĘ BOCZNĄ USTALONĄ, czyli POZYCJĘ BEZPIECZNĄ.

Reklama