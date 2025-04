Jeżeli odczuwasz pulsujący ból wokół rany i występuje zaczerwienienie skóry oraz gorączka, to sygnał, że wdało się zakażenie spowodowane bakteriami ropotwórczymi. Jeżeli w okół rany pojawi się czerwone kółko, oznacza to, że powstaje tzw. róża przyranna. Może także wdać niebezpieczna dla życia się zgorzel gazowa - pęcherzyki wypełnione gazem wokó rany. UWAGA! We wszystkich przypadkach należy natychmiast przemyć ranę wodą utlenioną i udać się do lekarza po surowice!

