Przy porażeniu cieplnym skóra twarzy w lżejszych przypadkach jest zaczerwieniona, w cięższych zaś - blada. Występują obfite poty, nudności, ogólne osłabienie, mroczenie w oczach.W przypadkach udaru wskutek nasłonecznienia występują również: bardzo silne bóle i zawroty głowy, gorączka, dreszcze, przyspieszenie tętna, ogólny niepokój.Chorego należy odprowadzić do chłodnego, przewiewnego i ocienionego miejsca, zapewnić dostęp chłodnego powietrza do skóry przez rozluźnienie i rozpięcie ubrania i bielizny;odpowiednio ułożyć - gdy twarz jest zaczerwieniona - w pozycji półsiedzacej, gdy blada - tak by głowa znajdowała się niżej od tułowia;stosować chłodne okłady z wody lub lodu (zwłaszcza na głowę i klatkę piersiową), podawać dużo chłodnych płynów do picia i odpowiednio dozując - 20-30 kropli nasercowych, dzieciom 5-15 kropli w zależności od wieku.Do chorego nieprzytomnego wezwać lekarza, a do czasu przybycia stosować sztuczne oddychanie.

Reklama