Chory odczuwa bardzo duże osłabienie, pragnienie, jest apatyczny, tętno słabo wyczuwalne, zazwyczaj bardzo przyspieszone. Skóra blada z odcieniem szarosinym, pokryta lepkim potem, oddech - częsty i powierzchowny, częste omdlenia.Chorego należy: ułożyć w pozycji poziomej, nogi ułożyć nieco wyżej niż głowa lub z uniesionymi przez pewien czas wyraźnie do góry, aby zapewnić większy dopływ krwi do mózgu.Podać mocną kawę lub herbatę do picia.Zapewnić spokój fizyczny i psychiczny.Kończyny ogrzewać termoforami.Wezwać lekarza lub pogotowie lekarskie. Do czasu przybycia lekarza podawać co 2-4 godziny po 20-30 kropli „nasercowych”, dzieciom 5-15 kropli, zależnie od wieku.

