Kiedy tylko zauważymy pożar, jesteśmy zobowiązani przystąpić do jego likwidacji, ale nie dosłownie. Najpierw musimy zaalarmować wszystkim, którzy są w pomieszczeniu o zagrożeniu. Potem niezwłocznie wykręcić numer 998 – STRAŻ POŻARNA.Gdy wykręcimy numer 998, podajemy imię i nazwisko, numer telefonu, z którego dzwonimy, adres obiektu (dokładny), co się pali i na którym piętrze. Jeśli istnieje zagrożenie życia ludzkiego też musimy to podać. I co najważniejsze – NIE ODKŁADAĆ słuchawki, aż nie usłyszmy informacji o przyjęciu zgłoszenia.Jeśli pożar jest mały, możemy przystąpić do jego gaszenia przy wykorzystaniu gaśnicy (należy przeczytać instrukcję, – jakie pożary tą gaśnicą możemy gasić), a następnie ewakuować ludzi. Ważne, aby wykonywać te czynności bez paniki. Często w firmach są przeszkolone osoby do ewakuacji ludzi z budynku.

Reklama