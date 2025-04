Użyj kroplomierza – nabierz wodę i przechyl głowę z zatkanym uszkiem do góry. Wpuść kroplę do ucha i szybko przechyl na druga stronę, aby wszystko wyleciało. Powtarzaj tą czynność, aż będziesz miał drożne ucho.Możesz również położyć się na poduszce z zatkanym uchem do doły. Po kilku minutach woda powinna sama wypłynąć.Jeśli nie pomogą domowe sposoby, koniecznie udaj się do lekarza.

