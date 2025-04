Ilość, skład pokarmu, czas, jaki upłynął od jego spożycia, wpływają na wynik analizy - na pobieranie krwi przyjdź na czczo (12 godzin po ostatnim posiłku).Jeśli będziesz mieć badany poziom cholesterolu, poprzedniego wieczoru unikaj potraw z dużą ilością tłuszczów zwierzęcych (np. tłustych wędlin, kiełbas itp.).Co najmniej 24 godziny przed pobieraniem krwi nie pij alkoholu - może mieć on wpływ na wskaźniki dotyczące pracy wątroby, kwasu moczowego, trójglicerydów.Wysiłek fizyczny może wpływać na wynik badania (nawet jeśli jadąc do przychodni, podbiegłeś do autobusu lub stałeś długo w tłoku) - zanim wejdziesz do gabinetu, odpocznij siedząc co najmniej kwadrans.W dniu poprzedzającym pobranie krwi wypij dodatkowo do 1,5 litra płynów (najlepiej wody) - zabieg będzie łatwiejszy (krew nie jest tak gęsta), stan bliski odwodnieniu (niedostateczne nawodnienie) może zmienić wynik badania.

