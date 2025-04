Wanilia:Komary nie znoszą jej zapachu wystarczy posmarować się balsamem o intensywnym zapachu wanili lub aromatem do cist ostateczności.Komarzyca:Jest to roślina wydzielająca zapach nie przyjemny dla komara dzięki czemu skutecznie go odstrasza.Roslinkę wystarczy potawić w pokoju, na tarasie,na imprezach na dworze ,a z pewnością komary odlecą.Cytryna i goździki: To również bardzo skuteczny sposób na odstraszanie komarów. Wystarczy powbijać parę goździków w cytrynę i postawić ją np. obok łóżka.Mamy również szeroki wybór chemicznych środków. Moim zdaniem najlepsze są te, które podpalamy i które wydzielają bardzo intensywny zapach.

