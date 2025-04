Czy wiesz jak rozpoznać objawy zawału serca?

Nie każdy wie, że zawał to po prostu zatrzymanie przepływu krwi do naczyń wieńcowych, czyli naczyń zaopatrujących w krew serce. Jeżeli tak się stanie ważnym jest, żebyśmy sami umieli rozpoznać co się stało i wezwać karetkę pogotowia.