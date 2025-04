Poszkodowanego nie powinno się dotykać póki nie odłączy się źródła prądu. Jeśli jest to np. kabel jakiegoś urządzenia elektrycznego, wyciągnij go z gniazdka czymś z drewna lub plastiku (nie może przewodzić prądu), np. kijem od szczotki. Następnie sprawdź stan poszkodowanego. Jeśli poszkodowany nie oddycha, reanimuj go. Jeśli oddycha, połóż go na boku i czekaj na pogotowie.

