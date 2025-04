Po pierwsze odetnij dopływ gazu i puść świeże powietrze do pomieszczenia.Potem należy sprawdzić funkcje życiowe osoby poszkodowanej. Jeśli jest przytomna wyprowadzić ją z tego pomieszczenia. Jeśli nie jest przytomna należy wezwać pogotowie, po czym podtrzymywać funkcje życiowe aż do przyjazdu pogotowia.Ważna sprawa. Nie dzwonić dzwonkiem do mieszkania ani nie włączać światła, jeśli czujemy gaz.

