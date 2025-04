Nie podawaj choremu niczego do jedzenia, ani do picia (nawet wody).Jeżeli jest to możliwe, zorientuj się: jakiego rodzaju jest trucizna, jaka jej ilość została przyjęta, w jaki sposób trucizna dostała się do organizmu.W warunkach zagrożenia życia (nieprzytomność, brak oddechu) trzeba wezwać pogotowie. Jeżeli chory jest przytomny skontaktuj się z Państwowym Centrum Zatruć - tel. 22 619-08-97.

