Pierwsze, co należy zrobić, to odłączyć zasilanie prądu w pomieszczeniu, w którym doszło do wypadku, bądź całym domu i zadzwonić po pogotowie. Nie próbuj odciągnąć poszkodowanego od wtyczki, to niebezpieczne. Jeśli nie wiesz gdzie jest wyłącznik, nie próbuj gołymi rękami odłączyć wtyczki od gniazdka. Powinieneś włożyć gumowe rękawice, jakąś ścierkę lub w ostateczności worek foliowy, który ochroni cię przed porażeniem.Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha, ułóż go w pozycji bocznej, jeśli nie oddycha - przystąp do reanimacji.

