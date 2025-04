Zachowaj spokój. Większość napadów ustępuje samoistnie w ciągu 2- 3minut.Jeżeli chory znajduje się w miejscu niebezpiecznym np. na ulicy, zapewnij mu bezpieczeństwo. Aby uniknąć obrażeń połóż głowę na miękkim podłożu.Ułóż chorego na boku - taka pozycja chroni przed zakrztuszeniem się, ale nie próbuj go przytrzymywać.Nigdy nie wkładaj choremu żadnych twardych przedmiotów do ust- to nie pomaga a może doprowadzić do urazów podniebienia, ust i zębów.Po napadzie chory może być zamroczony przez 5-30 min. Zostań przy nim tak długo, aż jego stan wróci do normy.Nie podawaj żadnych leków ani nic do picia i jedzenia.Sen po napadzie jest zjawiskiem naturalnym i korzystnym dla choregoJeżeli napad przedłuża się dłużej niż 5-7 min. to zawiadom pogotowie. Jeśli napad ustąpi a chory jest leczony nie ma takiej potrzeby by wzywać Pogotowie. Natomiast, jeśli nie znasz osoby, która ma napad padaczki albo, gdy napad się przedłuża wezwij pogotowie.Rozepnij choremu pasek i kołnierzyk w koszuli.Czego nie należy robić:

• Nie otwieraj na siłę zaciśniętych szczęk,

• Nie powstrzymuj na siłę drgawek,

• Nie rób sztucznego oddychania, bezdech podczas napadu jest jednym z towarzyszących objawów,

• Nie podawaj choremu żadnych płynów,

• Nie krępuj ruchów chorego,

• Nie budź chorego po ataku, lecz zapewnij mu spokój.

