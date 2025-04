Będzie stabilny i jak najbliższy ułożeniu na boku (poszkodowany pozostawiony bez opieki nie przewróci się np. na klatkę piersiową, co mogłoby utrudnić oddech).Głowa ratowanego będzie odgięta ku tyłowi - przy założeniu, że poszkodowany nie ma urazu kręgosłupa w obcinku szyjnym.Pozycja boczna może być zastosowana tylko i wyłącznie u osób, u których oddech jest prawidłowy (pozycja ta pozwala na swobodny oddech; nie powoduje ucisku serca).Poszkodowany może być ułożony w tej pozycji nie dłużej niż przez 30 minut (w sytuacji niezależnej od Ciebie, po tym czasie odwróć ratowanego na drugi bok, by zwolnić ucisk na leżące niżej ramię).Postępowanie: Zdejmij okulary poszkodowanego. Uklęknij przy nim i upewnij się, że jego obie nogi są wyprostowane.Rękę bliższą Tobie ułóż pod kątem prostym w stosunku do ciała, a następnie zegnij w łokciu pod kątem prostym tak, aby dłoń ręki była skierowana do góry.Dalszą rękę przełóż w poprzek klatki piersiowej i przytrzymaj stroną grzbietową przy bliższym policzku.Drugą swoją ręką złap za dalszą nogę tuż powyżej kolana i podciągnij ją ku górze, nie odrywając od podłożaPrzytrzymując dłoń dociśniętą do policzka, pociągnij za dalszą kończynę dolną tak, by ratowany obrócił się na bok w twoim kierunku.Ułóż nogę, za którą przetaczałeś poszkodowanego, w ten sposób, aby kolano znajdowało się pod kątem prostym w stosunku do biodra.Odegnij głowę ratowanego ku tyłowi, by upewnić się, że drogi oddechowe są drożne.Gdy jest to konieczne, ułóż rękę ratowanego pod policzkiem tak, by utrzymać głowę w odgięciu.Regularnie sprawdzaj oddech.

