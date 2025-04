Zadbaj o to, aby przed każdym ukłuciem w palec wymieniać końcówkę na nową, sterylizowaną igłę. Komplet igieł dostarczany jest zazwyczaj do strzykawki. Następnie ustal poziom insuliny, zalecany przez lekarza. Pamiętaj, żeby nie nabierać ani mniej ani więcej. Postaw końcówkę na opuszek palca i jednym, szybkim ukłuciem wydobyć kropelkę krwi, która będzie potrzebna do odczytania poziomu cukru w glukometrze.

