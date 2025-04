Spis treści:

ICE to skrót od angielskiego wyrażenia in case of emergency, co oznacza „w nagłym wypadku” i dla ratowników na całym świecie oznacza osobę, z którą należy się skontaktować w trakcie udzielania pomocy poszkodowanemu.

Każdy z nas pod hasłem ICE w swoim telefonie powinien mieć wpisany numer do bliskiej osoby, z którą można się skontaktować, gdy przydarzy nam się wypadek. Kontakt mogą wykorzystać służby ratownicze, które udzielając pomocy, nie wiedzą z reguły nic na temat poszkodowanego.

Numer ICE umożliwia uzyskanie w krótkim czasie niezbędnych informacji, np. na temat przyjmowanych leków, chorób, alergii czy grupy krwi.

Aby ustawić numer ICE w telefonie, trzeba dodać nowy kontakt: w polu nazwa wpisać ICE i podać numer telefonu do najbliższej osoby, z którą w nagłym wypadku powinien skontaktować się ratownik. Może to być małżonek, matka, ojciec, dziecko itd. Powinna to być osoba z bliskiego otoczenia, która potrafi udzielić informacji na temat naszych chorób czy przyjmowanych leków.

Na wszelki wypadek lepiej wpisać przynajmniej dwa numery ICE, oznaczając je dodatkowo cyframi, czyli np. ICE, ICE 1, ICE 2, a dalej imię i nazwisko.

Początkowo idea numeru ICE polegała na noszeniu przy sobie plastikowej karty z kontaktem. Jednak w związku z tym, że większość z nas częściej nosi przy sobie telefon niż dokumenty, kartę zastąpiono numerem w telefonie.

Inne ważne funkcje w telefonie, które poprawią nasze bezpieczeństwo, to ustawienie kontaktów alarmowych (SOS) oraz uzupełnienie informacji medycznych (np. grupa krwi, choroby, alergie, przyjmowane leki, adres zamieszkania).

Odpowiednie funkcje znajdziesz w ustawieniach telefonu. Są zlokalizowane w zakładce Bezpieczeństwo i tryb alarmowy / Bezpieczeństwo i systemy awaryjne (Android) albo Alarmowe SOS (iOS). Dzięki temu przy pomocy kilku kliknięć możemy szybko wezwać pomoc w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu.

Informacja medyczna to z kolei najważniejsze dane zdrowotne na temat właściciela telefonu w jednym miejscu. Niezwykle istotna funkcja dla ratowników udzielających pomocy, ale przede wszystkim dla poszkodowanego.

