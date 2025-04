Najpopularniejsze - termometry szklane. Ich wadą jest długi czas pomiaru (5 minut) i obudowa, którą łatwo stłuc. Nie kupuj, jeżeli masz małe dziecko.Termometry elektroniczne mierzą temperaturę już w kilka sekund i podają ją z dokładnością do 0,1 stopnia Celsjusza. Są idealne do pomiaru temperatury dzieciom.Termometry paskowe, które przyklejane są do czoła, służą tylko do określenia przybliżonej temperatury. Granica błędu może wynosić nawet do 0,5 st. Celsjusza. Nie są polecane jeśli masz lekką gorączkę.

