Pamiętaj, aby nigdy nie przechylać głowy do tyłu. Nie zmniejszy to krwawienia, a spowoduje, że zacznie wydobywać się do wewnątrz.Uciśnij nos i zrób koniecznie zimny okład. Spowoduje on skurczenie naczyń krwionośnych. Okład połóż na nos, ale również na tył szyi, aby ochłodzić organizm.Możesz również zabezpieczyć się i kupić maść hemostatyczną. Wzmocni ona krzepnięcie krwi. Wprowadza się ją do nosa za pomocą bardzo wygodnego aplikatora.

